На Донбасі загинув молодий воїн ЗСУ: названа причина трагедії. Фото військового

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі через необережне поводження з боєприпасами загинув військовослужбовець Збройних сил України Караван Віталій Андрійович.

Про це повідомляє пресцентр 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, в якій служив загиблий (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Вночі 13 січня 2020 року в результаті необережного поводження з боєприпасами в нашій бригаді загинув солдат Караван Віталій Андрійович", – ідеться в повідомленні.

На Донбасі через необережність загинув воїн Караван Facebook 56-ї бригади

У бригаді відзначили, що за цим фактом проводиться службове розслідування

Караван був уродженцем села Корчик Шепетівського району Хмельницької області. Загиблому воїну виповнилося 26 років. У нього залишилися мати і бабуся.

Названа причина загибелі молодого воїна на Донбасі

Як писав OBOZREVATEL, першою про загибель Каравана повідомила координаторка центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар.

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