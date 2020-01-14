Головна Новини
14 січня • оновлено в 22:39
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На Донбасі загинув молодий воїн ЗСУ: названа причина трагедії. Фото військового

2.2т
Читати матеріал російською

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі через необережне поводження з боєприпасами загинув військовослужбовець Збройних сил України Караван Віталій Андрійович.

Про це повідомляє пресцентр 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, в якій служив загиблий (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Вночі 13 січня 2020 року в результаті необережного поводження з боєприпасами в нашій бригаді загинув солдат Караван Віталій Андрійович", – ідеться в повідомленні.

Новини
На Донбасі помер військовий лікар з Ізмаїла: що про нього відомо
На Донбасі через необережність загинув воїн Караван

На Донбасі через необережність загинув воїн Караван

Facebook 56-ї бригади

У бригаді відзначили, що за цим фактом проводиться службове розслідування

Караван був уродженцем села Корчик Шепетівського району Хмельницької області. Загиблому воїну виповнилося 26 років. У нього залишилися мати і бабуся.

Названа причина загибелі молодого воїна на Донбасі

Названа причина загибелі молодого воїна на Донбасі

Як писав OBOZREVATEL, першою про загибель Каравана повідомила координаторка центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги