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29 січня • оновлено в 08:18
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На Донбасі буде загострення: волонтери вказали на тривожну ознаку

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Загострення бойових дій на Донбасі, ймовірно, буде посилюватися. На це вказує збільшення використання великокаліберної зброї з боку російських окупаційних військ.

Таку думку висловили волонтери міжнародної організації InformNapalm. Ситуація погіршилася протягом останнього тижня.

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"Зверніть увагу на новий звіт СММ ОБСЄ 22/2020 по 28 січня. У ньому бачимо виявлення значної кількості артилерійських систем і танків з порушеннями лінії відводу на окупованих територіях", – відзначили волонтери.

На Донбасі буде загострення: волонтери вказали на тривожну ознаку

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л / ДНР" ведуть на Донбасі повітряну розвідку, використовуючи в якості прикриття безпілотні літальні апарати спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ОБСЄ
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семенов Александр
семенов Александр
Тревожным знаком ,по мнению волонтэрив ,является то ,что вместо катяхов в шароварах волонтерив, теперь появляется дристня .!!! А это как известно явный признак чэрговой пэрэмогы .
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
семенов Александр, срыгни нах ушлепок.
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