На Донбасі буде загострення: волонтери вказали на тривожну ознаку

Загострення бойових дій на Донбасі, ймовірно, буде посилюватися. На це вказує збільшення використання великокаліберної зброї з боку російських окупаційних військ.

Таку думку висловили волонтери міжнародної організації InformNapalm. Ситуація погіршилася протягом останнього тижня.

"Зверніть увагу на новий звіт СММ ОБСЄ 22/2020 по 28 січня. У ньому бачимо виявлення значної кількості артилерійських систем і танків з порушеннями лінії відводу на окупованих територіях", – відзначили волонтери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л / ДНР" ведуть на Донбасі повітряну розвідку, використовуючи в якості прикриття безпілотні літальні апарати спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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