На Донбасі буде "спекотно": названа дата та причина можливого загострення

На Донбасі в зоні бойових дій очікується загострення ситуації в січні або на початку лютого.

"І викликано воно буде не стільки військовими причинами, скільки політичними - під вибори", - припускає військовий експерт і публіцист Михайло Жірохов, пише ВВС Україна.

На його думку, воно буде локальним, "силами до батальйону або роти". Таке загострення може статися вже після президентських виборів навесні 2019 року, якщо на них переможе не проросійський кандидат, вважає експерт.

Про можливу ескалацію ситуації на Донбасі говорить і інший військовий експерт Юрій Карін: "Можливо, будуть спровоковані дії, в результаті яких будуть нанесені значні втрати - що стало б деморалізацією і підривом довіри до військово-політичного керівництва України".

Український військовий Прес-служба 30-ї бригади

"Разом із тим епіцентр подій переміщується з фронту в гібридну площину. Агресія стає все більше гібридною і переноситься на всю територію України. Військовий акцент зміщується на Азовське море, де триває нарощування угруповання ВМФ Росії і прикордонних військ ФСБ", - додає він.

У керівництві ООС про прогнози говорять стримано - там тільки запевняють, що мають "досить сил і засобів, щоб ефективно протидіяти агресії в разі ескалації конфлікту".

Водночас у "ДНР" знову заговорили про те, що українські військові нібито можуть використовувати хімічну зброю. Тим часом, у розвідці Міноборони України вже заявили про те, що хіматаку готують саме проросійські сили.

"Військова розвідка України спостерігає низку розвідувальних ознак, які чітко вказують на підготовку Росією диверсійно-терористичного акту з використанням хімічно небезпечних отруйних речовин, що в подальшому буде подаватися російськими пропагандистами як застосування українськими військами "хімічної зброї" проти жителів окупованого Донбасу", - заявили українські розвідники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фейк про хіматаку озвучив терорист "ДНР" Данило Безсонов. Він заявив, що в місто Бахмут нібито прибула група британських військових для проведення "хімічних атак" на півночі "ДНР".

На дурну брехню тут же відреагували в ЗСУ і нагадали, що військовослужбовці інших країн не беруть участі в бойових діях на Донбасі.

Безглузда страшилка "ДНР" викликала резонанс і на мирній території України. Суспільство відповіло на неї масою жартів, що висміюють маячні домисли окупантів.