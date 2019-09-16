''Роблять фото і беруть відбитки'': як в ''ДНР'' полюють на молодих українців

На окупованому Донбасі терористи на блокпостах беруть відбитки пальців навіть у підлітків. Людей фотографують і обшукують. Останнім часом особливу увагу стали приділяти молодим людям, які отримали українські ID-паспорти.

Жителі побоюються, що в такий спосіб у "ДНР" збирають базу тих, кого можуть змусити йти "служити" в їхню "армію". Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Забороняють виїжджати і беруть відбитки

Жителі окупованого Донбасу скаржаться, що останнім часом на КПП терористи стали брати відбитки пальців молодих людей, які отримали український ID-паспорт. Документ видається у 14 років.

На пунктах переходу почалися ремонтні роботи ВК

"Ми поверталися в Донецьк, і в сина зажадали здати відбитки пальців. Я здивувалася, запитувала навіщо це. Мені пояснили, мовляв, якщо у нього український ID-паспорт, то його в їхній базі немає. Сфотографували у фас і профіль, розпитували, де вчиться, що збирається робити після школи. Я пережила дуже неприємні хвилини спілкування з цими людьми", — розповідає мешканка Донецька Вікторія.

Про схожу ситуацію повідомив і користувач Телеграм-каналу, де жителі "Л/ДНР" діляться інформацією на блокпостах. "Здивований? Сьогодні у мого сина (14 років) перед в'їздом у "ДНР" зняли відбитки пальців, плюс фото фас і профіль. Це як? Що сказати синові?" — пише Mclaryn.

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Ексзаступник міністра у справах тимчасово окупованих територій Георгій Тука каже, що подібна "акція" у бойовиків проходить вже не вперше.

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"Їм катастрофічно не вистачає "гарматного м'яса". Наприклад, місяць тому вони заборонили виїзд із окупованої території молодим людям призовного віку. Просто, коли у них настає так званий призов до лав їхньої "армії" чи "народної міліції", то місцева молодь спішно покидає Донбас, щоб їх насильно не змусили воювати. Ось вони і влаштовують подібні заходи", — говорить Тука.

Все гаразд, посміхайтеся

До речі, в "ДНР" ще в 2016 році ввели так звану дактилоскопію. Обов'язковому збору відбитків пальців, крім "силовиків" "ДНР", підлягають також і громадяни призовного віку. Таке рішення пояснюється нібито посиленням боротьби зі злочинністю.

Насправді ж відбитки пальців беруть навіть у дівчат. На пунктах пропуску терористи вибірково перевіряють телефони людей, роблять їхні фото й навіть влаштовують допити, з'ясовуючи, де вони працюють. Все вносять до своєї бази.

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У Телеграм-каналах, де люди діляться інформацією про черги на КПП, багато пишуть про це. Правда, деякі намагаються заспокоїти, пояснюючи, що нічого страшного в цьому немає. Мовляв, ну сфотографували вас із усіх боків, ну пальці й долоні "відкатали", ну допитали, подумаєш. Все ж гаразд, посміхайтеся.

Можуть відібрати сало або віскі

Також жителі Донбасу скаржаться на обшуки під час переходу КПП. Їх можуть обшукувати, і тримати впродовж години для перевірки.

Перехід в пункті Оленівка ДАН

"Я їхала на початку вересня в Донецьк, то мене й ще одну дівчину затримали. Обшукали всі сумки, хоч крім особистих речей там нічого не було. Перерахували всі гроші, питали, що на банківських картках. Потім змусили віддати смартфон. Я не хотіла давати, але з цими мордоворотами не посперечаєшся.

Перевіряли листування, сфотографували друзів у Телеграмі та Фейсбуці. Запитали, чому не отримую паспорт "ДНР"? І ще зробили мої фотографії. Інша дівчина потім в автобусі говорила, що у неї теж саме було. Я тепер сиджу і боюся знову їхати на мирну територію, хоча мені потрібно, я там ліки для мами замовила, і пенсію її потрібно зняти, це жах якийсь", — розповідає донеччанка Ольга С.

Перехід біля Станиці Луганської Цензор

Інші розповідають, що їх обшукують постійно, зважують сумки. "Одного разу у мене відібрали дорогу пляшку віскі, яку я везла тату в подарунок на день народження. Можуть забрати сало чи ковбасу. Мабуть, їм там немає чим закушувати на блокпосту своєму", — обурюється студентка Анастасія, яка зараз навчається в столиці.

Черги на пунктах переходу розтягуються на кілометри Радіо Свобода

Також можуть витягнути з сумки ліки, навіть дитячі іграшки. Гортають книжки, які везуть люди. "У мене були дві книги англійською мовою, їх хотіли конфіскувати, бо нічого не могли зрозуміти. Потім один із них абияк переклав назву і вирішив, що вони не небезпечні. А книжки були з маркетингу.

Журнали теж перевіряють, декілька разів рилися в смартфоні, але це у мене робочий ґаджет, я там особисту переписку не тримаю, а робочу перед поїздкою завжди видаляю, така звичка у мене вже з 2014 року виробилася", — згадує житель Донецької області Аркадій.

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