На Донбас зайдуть "перехідні поліцейські сили": що це означає

Патрулювати територію під час перехідного періоду з початком місцевих виборів на Донбасі будуть "перехідні поліцейські сили".

Про це заявив міністр МВС Арсен Аваков в ефірі "Свобода слова" на ICTV. До їх складу входитимуть представники миротворчої місії, української поліції, а також територіальних громад.

У той же час Аваков запевнив, що терористи, які здійснювали злочини, не будуть допущені до патрулювання. У створенні сил буде використовуватися хорватський досвід.

Перехідні поліцейські сили контролюватимуть правопорядок на Донбасі до того, як наберуть чинності українські органи влади на деокупуваному Донбасі.

"Згідно з Мінським угодами і все це добре знають, в момент перед виборами всі незаконні збройні формування: незаконні органи влади, "народна міліція" та інші повинні припинити своє існування. Як тільки проходять вибори – починають працювати нові органи. Це органи, передбачені Конституцією України, ніяких інших бути не може", – підкреслив міністр.

При цьому контролювати кордон з Росією будуть українські прикордонники. Аваков упевнений, що терористи залишать Донбас разом з окупаційними військами.

В рядах перехідних сил буде багато вихідців з Донецької та Луганської областей. Саме українська поліція першою зайде на Донбас.

Аваков розповів про створення перехідних поліцейських сил Гордон

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Вадим Пристайко допустив, що після деокупаціі Донбасу керувати органами місцевого самоврядування за результатами виборів залишаться люди, які здійснювали ці функції в "Л/ДНР".

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