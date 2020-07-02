На Донбас відправлять нові комплекси Javelin: в планах озброїти кожну бригаду ООС

Військові ЗСУ в зоні проведення ОС на Донбасі отримають американські протитанкові комплекси Javelin.

Про це в інтерв'ю "Армія Inform" розповів головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак. Офіцер додав, що на даний момент одна бригада на військовому полігоні відпрацьовує тактику застосування Javelin.

"Напрацьовуються навички роботи розрахунків цих ПТРК. Я особисто хочу переконатися в тому, що наші воїни можуть ефективно застосовувати ці протитанкові комплекси. Зараз у нас в наявності вже значно більшу кількість американських ПТРК. До речі, як і кількість підготовлених розрахунків. Скільки їх? Таємниця. скажу лише, що в подальшому кожну з бригад, яка буде заходити в район ООС, посилюватимуть Javelin", – розповів Хомчак.

Також українські військові відпрацьовують застосування безпілотників "Байрактар" з бойовим ураженням цілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Збройних сил України надійшли ракети FGM-148E, які є однією з останніх модифікацій протитанкових ракет комплексу Javelin.