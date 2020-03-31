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31 березня • оновлено в 15:25
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/ Розслідування

На Донбас прибули кадрові військові Росії

2.6т
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Російські кадрові військові прибули на Донбас у складі диверсійно-розвідувальних груп і снайперських пар.

Про це повідомляє українська розвідка, передає пресслужба Міноборони України.

Відзначається, що російські військові прибули зі складу з'єднань і частин Південного військового округу ЗС РФ.

Російські військові на Донбасі

Російські військові на Донбасі

EMPR

Також противник посилив свої передові позиції артилерійськими і мінометними підрозділами і розрахунками протитанкових ракетних комплексів.

У Міноборони додали, що українські захисники знаходяться на своїх позиціях і готові прицільним вогнем відповісти на будь-які ворожі збройні провокації і змусити противника дотримуватися тиші.

Зведення ООС

Зведення ООС

Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні бойових дій на Донбасі 31 березня воїн ЗСУ підірвався на протипіхотній міні і отримав серйозну травму. Загиблим виявився молодший сержант 57-й ОМБр імені кошового отамана Костя Гордієнка 36-річний Володимир Мовчанюк.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Міністерство оборони України
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
боятся украинские керманычи, что придется ответить за содеянное, поэтому и выдумывают всяку хню себе в оправдание... но не отбрешутся, кара неизбежна...
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2
0
ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
"Украинская разведка" это почти как "британские ученые", только тупее
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6
1
Перемога скоро
Перемога скоро
ХОЗЯИH хOXЛОВ, у них ещё СБУ есть. Сейчас не знаю, но при Грицаке они знатно отжигали. А самое смешное, что это основные спецслужбы какой-никакой, но страны. :)
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3
1
Перемога скоро
Перемога скоро
И что в этом такого? На сколько я понимаю, вы же шесть лет с Россией воюете? :)
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4
1
Розслідування

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