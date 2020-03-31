На Донбас прибули кадрові військові Росії

Російські кадрові військові прибули на Донбас у складі диверсійно-розвідувальних груп і снайперських пар.

Про це повідомляє українська розвідка, передає пресслужба Міноборони України.

Відзначається, що російські військові прибули зі складу з'єднань і частин Південного військового округу ЗС РФ.

Російські військові на Донбасі EMPR

Також противник посилив свої передові позиції артилерійськими і мінометними підрозділами і розрахунками протитанкових ракетних комплексів.

У Міноборони додали, що українські захисники знаходяться на своїх позиціях і готові прицільним вогнем відповісти на будь-які ворожі збройні провокації і змусити противника дотримуватися тиші.

Зведення ООС Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні бойових дій на Донбасі 31 березня воїн ЗСУ підірвався на протипіхотній міні і отримав серйозну травму. Загиблим виявився молодший сержант 57-й ОМБр імені кошового отамана Костя Гордієнка 36-річний Володимир Мовчанюк.

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