На Донбас масово приїхали російські куратори: у ЗСУ дізналися деталі

Вікторія Довгань Розслідування 17:32, 11.06.2020 Оновлено: 17:32, 11.06.2020

На тимчасово окуповану територію Донбасу раптово приїхала велика кількість російських кураторів терористів "ЛНР".

Імовірно, вони стануть своєрідною підмогою найманцям, оскільки вже почали розквартировуватися в захопленому Луганську. Про це на своєму Telegram-каналі написав офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Окупаційна влада "ЛНР" самостійно не справляється з підготовкою до параду, втихомиренням шахтарів, а також з утримуванням позицій на передовій. І що? До них приїхали "допомогатєлі". До Луганська нагнали російських "іхтамнєтів" та радників. Розмістили в приміщенні "народної міліції", – написав захисник України.

Російські окупанти на Донбасі
"5 канал"

За його інформацією, російські військові одразу заходилися встановлювати велику кількість антен та "глушилок". Крім того, вони повзламували гаражі й позаганяли туди свою техніку.

"Займаються розміщенням чергових командировочних та "відпускників". Ситуація в окупованому Донецьку майже аналогічна. Але "понаєхів" ще не так багато, очікується прибуття з дня на день", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше ГУР Міноборони України зафіксувало на Донбасі активне пересування важкого озброєння терористів "Л/ДНР". Маневри і стрільби окупанти влаштували з нагоди приїзду російських кураторів.

  • Перед цим через неконтрольовану українською владою ділянку кордону в ОРДЛО таємно прибули групи кадрових російських військових. Їх відправили на Донбас для проведення інструкторсько-методичних занять та навчальних зборів з розвідниками, саперами, снайперами і особовим складом інших військово-облікових спеціальностей.

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