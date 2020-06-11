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11 червня • оновлено в 17:36
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На Донбас масово приїхали російські куратори: у ЗСУ дізналися деталі

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На тимчасово окуповану територію Донбасу раптово приїхала велика кількість російських кураторів терористів "ЛНР".

Імовірно, вони стануть своєрідною підмогою найманцям, оскільки вже почали розквартировуватися в захопленому Луганську. Про це на своєму Telegram-каналі написав офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Окупаційна влада "ЛНР" самостійно не справляється з підготовкою до параду, втихомиренням шахтарів, а також з утримуванням позицій на передовій. І що? До них приїхали "допомогатєлі". До Луганська нагнали російських "іхтамнєтів" та радників. Розмістили в приміщенні "народної міліції", – написав захисник України.

Російські окупанти на Донбасі

Російські окупанти на Донбасі

"5 канал"

За його інформацією, російські військові одразу заходилися встановлювати велику кількість антен та "глушилок". Крім того, вони повзламували гаражі й позаганяли туди свою техніку.

"Займаються розміщенням чергових командировочних та "відпускників". Ситуація в окупованому Донецьку майже аналогічна. Але "понаєхів" ще не так багато, очікується прибуття з дня на день", – резюмував він.

На Донбас масово приїхали російські куратори: у ЗСУ дізналися деталі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше ГУР Міноборони України зафіксувало на Донбасі активне пересування важкого озброєння терористів "Л/ДНР". Маневри і стрільби окупанти влаштували з нагоди приїзду російських кураторів.

  • Перед цим через неконтрольовану українською владою ділянку кордону в ОРДЛО таємно прибули групи кадрових російських військових. Їх відправили на Донбас для проведення інструкторсько-методичних занять та навчальних зборів з розвідниками, саперами, снайперами і особовим складом інших військово-облікових спеціальностей.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Новини ЛНР
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