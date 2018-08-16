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На Дніпропетровщині жорстоко побили головлікаря лікарні: що сталося

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Група людей зі зброєю напала на головного лікаря міської лікарні №7 Каменського Дніпропетровської області.

"15 серпня, у приміщенні гнійно-септичного відділення КЗ "Кам'янська міська лікарня №7" було скоєно напад на лікаря. Лікар отримав тілесні ушкодження, але його життя поза загрозою. Завдяки оперативній та злагодженій роботі місцевої поліції підозрюваного затримали", - повідомила прес-служба МОЗ.

Відзначається, що поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і порушила кримінальну справу. Відповідні дії відносно медика розцінюються як хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета.

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"Таке порушення, відповідно до закону, карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років", - пояснили у відомстві.

Також сайт "Кстати+" повідомляє з посиланням на джерела, що до кабінету головлікаря увірвалася група людей і заблокувала приміщення, "після чого один із нападників жорстоко побив" медика.

За даними "aif.ua", таким чином чоловіки спробували помститися за померлу від гангрени бабусю.

"Також лікар заявив, що бачив у одного з них предмети, схожі на ніж і пістолет. За підозрою в скоєнні даного злочину в порядку статті 208 затримано місцевого жителя 1986 року народження", - повідомила інспектор моніторингу відділу Кам'янської поліції Олена Тимченко.

За даними видання, медик потрапив до реанімації. За даними слідства, в одного з нападників у цьому відділенні лікувалася бабуся з гангреною, яка померла після виписування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 серпня в Києві невідомі напали з ножем на перехожих, після чого неадекватно поводилися з поліцією.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна
Об'єкти
Міністерство охорони здоров'яполіціярозслідування
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