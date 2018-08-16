На Дніпропетровщині жорстоко побили головлікаря лікарні: що сталося

Група людей зі зброєю напала на головного лікаря міської лікарні №7 Каменського Дніпропетровської області.

"15 серпня, у приміщенні гнійно-септичного відділення КЗ "Кам'янська міська лікарня №7" було скоєно напад на лікаря. Лікар отримав тілесні ушкодження, але його життя поза загрозою. Завдяки оперативній та злагодженій роботі місцевої поліції підозрюваного затримали", - повідомила прес-служба МОЗ.

Відзначається, що поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і порушила кримінальну справу. Відповідні дії відносно медика розцінюються як хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета.

"Таке порушення, відповідно до закону, карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років", - пояснили у відомстві.

Також сайт "Кстати+" повідомляє з посиланням на джерела, що до кабінету головлікаря увірвалася група людей і заблокувала приміщення, "після чого один із нападників жорстоко побив" медика.

За даними "aif.ua", таким чином чоловіки спробували помститися за померлу від гангрени бабусю.

"Також лікар заявив, що бачив у одного з них предмети, схожі на ніж і пістолет. За підозрою в скоєнні даного злочину в порядку статті 208 затримано місцевого жителя 1986 року народження", - повідомила інспектор моніторингу відділу Кам'янської поліції Олена Тимченко.

За даними видання, медик потрапив до реанімації. За даними слідства, в одного з нападників у цьому відділенні лікувалася бабуся з гангреною, яка померла після виписування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 серпня в Києві невідомі напали з ножем на перехожих, після чого неадекватно поводилися з поліцією.