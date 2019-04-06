На Дніпропетровщині живцем згоріли маленькі діти з батьком: фото і відео 18+

У Кривому Розі Дніпропетровської області троє людей загинули у результаті пожежі в приватному будинку. Ще трьох відвезли в лікарню.

Про це повідомляє прес-служба обласного управління ГоСЧС. Вогнеборці отримали повідомлення про пожежу рано вранці 6 квітня. На місці виявили три тіла – батька 1973 року народження, 8-річного хлопчика і 10-річної дівчинки.

"Постраждало троє людей – мати 1982 року народження, бабуся, 1960 року народження, хлопчик 2017 року. Постраждалих співробітники швидкої медичної допомоги госпіталізували в міську лікарню", – йдеться в повідомленні.

Прес-служба ГоСЧС

Вогонь знищив будинок, меблі та домашні речі людей. Пожежу ліквідували о 9:20. Для цього були залучені 15 осіб особового складу та три одиниці техніки.

Обережно! жорсткі кадри

Причину пожежі встановлюють співробітники правоохоронних органів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Красноярському краї Росії маленький хлопчик, який страждає психічним розладом, спалив усю сім'ю.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!