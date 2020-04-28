На Дніпропетровщині СБУ накрила тютюнову фабрику, пов'язану з Мартиненком

У Дніпропетровській області СБУ припинила незаконну діяльність злочинної групи, яка організувала нелегальне виготовлення тютюнової продукції.

Про це повідомляється на сайті відомства. Товар виготовлявся з метою збуту на території України, а також для контрабандного перевезення за кордон.

Під час обшуків у виробничих і складських приміщеннях, правоохоронці виявили понад 12 тисяч коробів із майже 6 мільйонами пачок із контрафактними сигаретами під виглядом відомих світових брендів на загальну суму 97,2 мільйона гривень. Частину продукції організатори планували незаконно переправити до країн Європейського Союзу.

СБУ накрила виробництво нелегальних сигарет

СБУ накрила виробництво нелегальних сигарет

Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, встановлюється все коло осіб, причетних до протиправного бізнесу.

Як виявилося, мова може йти про компанію "Юнайтед табако", яка існує з 2016 року і розташована в місті Жовті Води в Дніпропетровській області. Згідно з розслідуванням програми "Схеми" за 2018 рік, запуск фабрики відбувся за сприяння народного депутата 8-го скликання Олега Кришина від "Народного фронту".

На коробках із нелегальними сигаретами видно емблему "Юнайтед табако"

Крім того, директор із загальних питань "Юнайтед табако" Микола Журило і його брат Руслан є найближчими бізнес-партнерами скандального екснардепа Миколи Мартиненка. Останній же вважається близьким соратником колишнього заступника голови фракції "Народний фронт" Андрія Іванчука й експрем'єра Арсенія Яценюка.

За даними OBOZREVATEL Журило і Мартиненко все ж є співвласниками "Юнайтед табако" разом суддею Вищого господарського суду України Артуром Ємельяновим.

Руслан Журило також фігурує як організатор розкрадань на мільйони доларів у держпідприємстві "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" у справі НАБУ, разом із Мартиненком.

Як повідомляв OBOZREVATEL: