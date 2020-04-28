На Дніпропетровщині СБУ накрила тютюнову фабрику, пов'язану з Мартиненком

У Дніпропетровській області СБУ припинила незаконну діяльність злочинної групи, яка організувала нелегальне виготовлення тютюнової продукції.
Про це повідомляється на сайті відомства. Товар виготовлявся з метою збуту на території України, а також для контрабандного перевезення за кордон.
Під час обшуків у виробничих і складських приміщеннях, правоохоронці виявили понад 12 тисяч коробів із майже 6 мільйонами пачок із контрафактними сигаретами під виглядом відомих світових брендів на загальну суму 97,2 мільйона гривень. Частину продукції організатори планували незаконно переправити до країн Європейського Союзу.
СБУ накрила виробництво нелегальних сигарет
СБУ накрила виробництво нелегальних сигарет
Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, встановлюється все коло осіб, причетних до протиправного бізнесу.
Як виявилося, мова може йти про компанію "Юнайтед табако", яка існує з 2016 року і розташована в місті Жовті Води в Дніпропетровській області. Згідно з розслідуванням програми "Схеми" за 2018 рік, запуск фабрики відбувся за сприяння народного депутата 8-го скликання Олега Кришина від "Народного фронту".
На коробках із нелегальними сигаретами видно емблему "Юнайтед табако"
Крім того, директор із загальних питань "Юнайтед табако" Микола Журило і його брат Руслан є найближчими бізнес-партнерами скандального екснардепа Миколи Мартиненка. Останній же вважається близьким соратником колишнього заступника голови фракції "Народний фронт" Андрія Іванчука й експрем'єра Арсенія Яценюка.
За даними OBOZREVATEL Журило і Мартиненко все ж є співвласниками "Юнайтед табако" разом суддею Вищого господарського суду України Артуром Ємельяновим.
Руслан Журило також фігурує як організатор розкрадань на мільйони доларів у держпідприємстві "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" у справі НАБУ, разом із Мартиненком.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Детективи НАБУ вручили повістку Мартиненку про виклик на допит ще восени 2018 року. Сторона звинувачення вимагала від суду взяти Мартиненка під варту або під заставу в 300 млн гривень. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявляв, що екснардепу загрожує від восьми до дванадцяти років позбавлення волі. Він також розповів, що докази у справі екснардепа збиралися більше року.
Пізніше стало відомо, що Мартиненко опинився під прицілом правоохоронних органів відразу декількох європейських країн. Один з епізодів стосується Швейцарії. Зокрема, передбачається, що контрольована Мартиненком компанія отримувала "відкати" за сприяння чеської компанії Skoda JS у виграші тендерів ДП "НАЕК "Енергоатом" протягом 2008-2012 років.
Шевченківський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання адвокатів Мартиненка про визнання неприпустимими доказів, отриманих від Швейцарії на USB флеш-накопичувачі.
У Шевченківському суді Києва в січні 2019 року також іще оприлюднили документи, які свідчать про те, що Мартиненко є власником офшорної компанії, яка отримувала відкати від "Енергоатому" на загальну суму 6,5 млн євро.
У грудні в Швейцарії Мартиненку висунули офіційне звинувачення у справі про відмивання 2,8 млн євро.
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