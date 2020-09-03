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На Дніпропетровщині банда вимагала у братів-фермерів 4 млн гривень. Фото затримання

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Розслідування
2,0 т.
На Дніпропетровщині затримали банду, що вимагала 4 млн гривень

На Дніпропетровщині затримали банду, що вимагала 4 млн гривень. Департамент карного розшуку

У Дніпропетровській області поліцейські та спецназівці затримали банду вимагачів, які хотіли 4 мільйони гривень від братів-фермерів.

Про це 3 вересня повідомила пресслужба Департаменту карного розшуку в Telegram-каналі. Уточнюється, що трьох підозрюваних спіймали під час передачі "траншу" в розмірі 700 тисяч гривень.

Банда почала тероризувати підприємство із середини липня 2020 року. Зловмисники пошкоджували майно та погрожували фермерам фізичною розправою, вимагаючи гроші.

Затримання злочинців.

Затримання злочинців. Департамент карного розшуку

Вимагачі тероризували братів-фермерів.

Вимагачі тероризували братів-фермерів. Департамент карного розшуку

Про злочин правоохоронцям Дніпропетровщини стало відомо 19 серпня, було порушено кримінальне провадження.

Крім того, для "підтвердження серйозності своїх намірів", як повідомили в Департаменті, зловмисники здійснили розстріл зерносховища (потерпілих не було), а в подальшому – підпал місцевості поблизу нього.

Гроші, які передали злочинцям.

Гроші, які передали злочинцям. Департамент карного розшуку

У підозрюваних вилучили зброю.

У підозрюваних вилучили зброю. Департамент карного розшуку

Боєприпаси в авто злочинців.

Боєприпаси в авто злочинців. Департамент карного розшуку

Вилучена зброя.

Вилучена зброя. Департамент карного розшуку

Повідомлення правоохоронців у Telegram.

Повідомлення правоохоронців у Telegram. Скриншот

Скриншот

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові правоохоронці затримали банду зловмисників, які вимагали у місцевого жителя $100 тисяч, погрожуючи вбити його дитину.

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