На Чорновол завели ще одну справу: екснардепка розповіла, у чому її підозрюють

Дарина Дурова Розслідування 17:07, 24.05.2020

Нардепка 8-го скликання Тетяна Чорновол заявила, що Державне бюро розслідувань займається ще однією справою проти неї – щодо її нагрудного автомата.

Про це колишня депутатка сказала в неділю, 24 травня, на акції протесту "Рух опору капітуляції" в ефірі "Громадського".

"Нещодавно я дізналася, що проти мене ще порушили справу, в якій зараз проводиться експертиза щодо мого нагрудного автомата. Я намагалася з'ясувати, в чому суть, тому що автомат легальний", – стверджує Чорновол.

За її словами, зброя нагородна, у неї є посвідчення, датоване 16 жовтня 2014 року.

"Зараз я з'ясувала, що мені інкримінують те, що цей автомат був захоплений у бою, отже, нелегальний", – розповіла жінка.

Чорновол додала, що на акції протесту знаходиться легально, суд дозволив їй перебувати в Києві.

Тетяна Чорновол
ZIK

Як писав OBOZREVATEL:

  • 10 квітня працівники ДБР прийшли з обшуком до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справі про умисне вбивство чоловіка в результаті підпалу у 2014 році офісу Партії регіонів.

  • Після цього їй повідомили про підозру. Зокрема, Чорновол підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

  • Пізніше Тетяна розповіла деталі про обшуки Державного бюро розслідувань в її домі 10 квітня.

  • У кінці квітня суд змінив їй запобіжний захід із цілодобового на нічний домашній арешт.

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