Скучив за Україною? На кордоні з Кримом зловили головоріза Гіві

На кордоні з анексованим українським Кримом прикордонники затримали бойовика "ЛНР", який раніше служив під керівництвом ліквідованого терориста Михайла Толстих (Гіві).

Про це повідомляє регіональне управління ДПСУ на сторінці у Facebook. Уточнюється, що затримання відбулося на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Чонгар".

"У 2014 році протягом двох місяців він [затриманий] працював у Луганській області водієм одного з "комендантів"... Надалі, на запрошення знайомого, вступив у штурмовий батальйон "Сомалі" під керівництвом тоді ще живого Гіві", – розповіли в відомстві.

facebook.com/dpsuachru

facebook.com/dpsuachru

facebook.com/dpsuachru

Відзначається, що затриманий 1972 року народження займався підготовкою особового складу для несення служби на контрольно-пропускних пунктах у "ДНР" і "ЛНР".

"Через деякий час розчарувався в службі й ідеях фейкових республік, тому звільнився і працював у місті Алчевськ охоронцем. Маючи невисоку заробітну плату, в пошуках кращого життя відправився в Москву. Але умови праці його не задовольнили й він через Керченській міст, а потім і через адмінкордон намагався потрапити до Києва для пошуку роботи", – повідомляє прес-служба.

Затриманому в порядку статті 208 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачена статтею 258-3 ККУ.

Ілюстрація. Терорист "ЛНР" 24 Канал

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