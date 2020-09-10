На Чернігівщині в багатоповерховому будинку вибухнув газ: є постраждалий

У селищі Десна Козелецького району Чернігівській області 9 вересня близько 21:00 прогримів вибух газу в квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, в результаті постраждав 71-річний пенсіонер, він намагався вчинити самогубство.

"Пенсіонер розповів поліції, що перерізав газовий шланг на кухні і через якийсь час закурив сигарету. Квартира вигоріла, а чоловіка госпіталізовано з множинними опіками", – зазначив співрозмовник.

Він додав, що в результаті вибуху більше ніхто не постраждав, а конструкція будинку не порушена.

Наразі поліція встановлює всі деталі події, відкрито кримінальне провадження.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Ніжині Чернігівської області біля власного автомобіля підірвався 53-річний чоловік.