На Чернігівщині в багатоповерховому будинку вибухнув газ: є постраждалий
У селищі Десна Козелецького району Чернігівській області 9 вересня близько 21:00 прогримів вибух газу в квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку.
Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, в результаті постраждав 71-річний пенсіонер, він намагався вчинити самогубство.
"Пенсіонер розповів поліції, що перерізав газовий шланг на кухні і через якийсь час закурив сигарету. Квартира вигоріла, а чоловіка госпіталізовано з множинними опіками", – зазначив співрозмовник.
Він додав, що в результаті вибуху більше ніхто не постраждав, а конструкція будинку не порушена.
Наразі поліція встановлює всі деталі події, відкрито кримінальне провадження.
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