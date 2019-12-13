На Чернігівщині трапилася смертельна аварія: фото 18+

На трасі "Чернігів – Мена", що на Чернігівщині, вранці 13 грудня трапилася моторошна ДТП за участю двох легкових авто.

ВАЗ-21099 та "Рено Логан" зіткнулися поблизу селища Березна Менського району. У результаті загинули троє чоловіків, двох жінок та ще одного чоловіка госпіталізовано, повідомляєвідділ комунікації поліції в області.

На місце трагедії одразу прибула група швидкого реагування, медики, а також слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції на чолі з керівництвом і навіть їхні колеги з Головного управління.

ДТП на Чернігівщині cn.npu.gov.ua

Правоохоронці вже відкрили провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб), що карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.

ДТП на Чернігівщині cn.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селищі міського типу Козелець Чернігівської області зловмисник із ножем напав на працівницю РАГСу та завдав їй до 10 ударів у різні частини тіла. Інцидент трапився на очах у колег потерпілої і відвідувачів, зокрема з дітьми.

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