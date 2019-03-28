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На Чернігівщині стався потужний вибух на полігоні: є поранений

1.9тЧитати матеріал російською

У Чернігівській області стався вибух невідомого предмета на полігоні, поранений військовослужбовець.

Про це повідомила прес-служба оперативного командування "Північ" у Facebook, зазначивши, що НП сталася 27 березня.

"У смт Гончарівське на загальновійськовому полігоні оперативного командування "Північ" двоє військовослужбовців під час огляду території знайшли невідомий вибуховий предмет. Порушивши правила безпеки та поводження з подібними предметами, один із військових взяв його у руки і відкинув. У результаті стався вибух", — йдеться в повідомленні.

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24 канал

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому на полігоні в Київській області стався вибух, у результаті якого постраждали двоє військовослужбовців строкової служби.

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Україна
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Иванов Петр
Иванов Петр
А где новость то? Это только на обозе укровояки страшные, как самураи, безжалостные, как янычары и умные, как киборги, а реальность постоянно нам рисует обезьяну с гранатой.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Снова любопытно стало как же граната то устроена...
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Иванов Петр
Иванов Петр
Снова проходил мимо, страшно будет если мартышки начнут интересоваться, как устроин ядерный реактор!🐒
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Огнетушитель с брагой рванул .;-))
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