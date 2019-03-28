На Чернігівщині стався потужний вибух на полігоні: є поранений

У Чернігівській області стався вибух невідомого предмета на полігоні, поранений військовослужбовець.

Про це повідомила прес-служба оперативного командування "Північ" у Facebook, зазначивши, що НП сталася 27 березня.

"У смт Гончарівське на загальновійськовому полігоні оперативного командування "Північ" двоє військовослужбовців під час огляду території знайшли невідомий вибуховий предмет. Порушивши правила безпеки та поводження з подібними предметами, один із військових взяв його у руки і відкинув. У результаті стався вибух", — йдеться в повідомленні.

Ілюстрація 24 канал

Військовослужбовець отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості і був доставлений у медичний заклад. Його співслуживець не постраждав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому на полігоні в Київській області стався вибух, у результаті якого постраждали двоє військовослужбовців строкової служби.

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