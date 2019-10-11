На Чернігівщині трапилася масштабна ДТП з автобусом: 10 постраждалих

У Чернігівській області в четвер, 10 жовтня, легковий автомобіль зіткнувся з пасажирським автобусом Ічня – Прилуки.

У ДТП 10 пасажирів отримали травми, з яких п'ятеро були госпіталізовані до Ічнянської районної лікарні, інформує пресслужба департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

Уточнюється, що аварія трапилася в селі Вільшана Ічнянського району о 10:22 на заокругленій ділянці дороги.

Попередньо, водій автомобіля Volkswagen Т4 не впорався з керуванням та скоїв лобове зіткнення з маршрутним автобусом марки І-VAN. У момент аварії в автобусі перебували 23 пасажири.

Ілюстрація. ДТП Погляд

Як писав OBOZREVATEL:

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