На Чернігівщині трапилася масштабна ДТП з автобусом: 10 постраждалих

У Чернігівській області в четвер, 10 жовтня, легковий автомобіль зіткнувся з пасажирським автобусом Ічня – Прилуки.
У ДТП 10 пасажирів отримали травми, з яких п'ятеро були госпіталізовані до Ічнянської районної лікарні, інформує пресслужба департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
Уточнюється, що аварія трапилася в селі Вільшана Ічнянського району о 10:22 на заокругленій ділянці дороги.
Попередньо, водій автомобіля Volkswagen Т4 не впорався з керуванням та скоїв лобове зіткнення з маршрутним автобусом марки І-VAN. У момент аварії в автобусі перебували 23 пасажири.
Ілюстрація. ДТП
Погляд
Як писав OBOZREVATEL:
Нещодавно Україною прокотилася хвиля масштабних ДТП за участю вантажівок і автобусів. Зокрема, тільки 24-25 вересня в країні трапилося чотири подібних аварії, в яких постраждало багато людей.
За сім місяців нинішнього року в Києві сталося більше 22 тис. ДТП, із яких 1,2 – із постраждалими. Лідером за кількістю аварій став Голосіївський район.
Загалом за вісім місяців 2019 року в Україні трапилося понад 100 тис. аварій, в яких загинули 1 991 особа та 20 218 осіб отримали травми.
Це на 4–7 відсотків вище, ніж за аналогічний період минулого року.
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