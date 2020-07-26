На Чернігівщині співробітник райради загинув через вибух авто

У Ніжині Чернігівської області біля власного автомобіля підірвався 53-річний чоловік.

Як повідомило Суспільне з посиланням на речницю Ніжинського відділу поліції, неподалік одного із кафе, ближче до гаражів чоловік знаходився біля авто, коли пролунав вибух.

"Що саме вибухнуло, встановлює слідство. Труп чоловіка поліцейські знайшли біля автомобіля", – сказали в поліції.

Відомо, що загиблий пропрацював водієм у Ніжинській райраді 10 років.

"Попередньо відомо, що чоловік підійшов до свого автомобіля, можливо там щось лагодив, і там вибухнув вибухонебезпечний предмет. Що саме, наразі не відомо. Гадаю, це був нещасний випадок", – розповів голова райради Олег Бузун.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У Ніжині стався вибух в авто ГУНП в Чернігівській області

Як писав OBOZREVATEL, уполіцію й СБУ щодня надходить інформація про мінування, підозрілі пакунки, підпали і т.д. Незважаючи на те, що переважна більшість повідомлень виявилися помилковими або "безперспективними", були й інші. З'ясувалося, що два вибухи в Києві пов'язані між собою.