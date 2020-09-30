На Чернігівщині пенсіонер отримав смертельні опіки, спалюючи сміття

Obozrevatel Розслідування 12:14, 30.09.2020 Оновлено: 12:39, 30.09.2020

У селі Пакуль Чернігівської області 28 вересня 69-річний місцевий житель отримав смертельні опіки, спалюючи побутове сміття.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, повідомлення про загиблого до поліції надійшло від лікарів.

"У Чернігівську обласну лікарню потерпілого доставили з діагнозом термічні опіки 70% поверхні тіла 3-4 ступеня. Незважаючи на зусилля лікарів, чоловік помер уночі 29 вересня", – розповіло джерело.

Поліція встановлює причини та деталі події, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Убивство, з позначкою "нещасний випадок") Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Ірпені Київської області 28 вересня під час прогулянки залізничним мостом 17-річного жителя Чернігівської області вдарило струмом, він отримав опіки до 45% поверхні тіла.

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