На Чернігівщині пенсіонер отримав смертельні опіки, спалюючи сміття

У селі Пакуль Чернігівської області 28 вересня 69-річний місцевий житель отримав смертельні опіки, спалюючи побутове сміття.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, повідомлення про загиблого до поліції надійшло від лікарів.

"У Чернігівську обласну лікарню потерпілого доставили з діагнозом термічні опіки 70% поверхні тіла 3-4 ступеня. Незважаючи на зусилля лікарів, чоловік помер уночі 29 вересня", – розповіло джерело.

Поліція встановлює причини та деталі події, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Убивство, з позначкою "нещасний випадок") Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Ірпені Київської області 28 вересня під час прогулянки залізничним мостом 17-річного жителя Чернігівської області вдарило струмом, він отримав опіки до 45% поверхні тіла.