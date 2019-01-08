На Чернігівщині офіцери ЗСУ потрапили у скандал з алкоголем, керівництво заперечує

У Чернігівській області чотирьох офіцерів ЗСУ викрили на перебуванні на службі у стані алкогольного сп'яніння, повідомляє військова прокуратура. При цьому оперативне командування "Північ" заявляє, що ці особи на момент порушення були звільнені з займаних посад.

Повідомлення про виявлення правопорушення з'явилося на сайті Військової прокуратури Центрального регіону. Як стверджується прес-службою, це сталося 4 січня під час спільного виїзду військових прокурорів Чернігівського гарнізону з представниками Чернігівського зонального відділу Військової служби правопорядку.

У військовій частині, що дислокується у смт Гончарівське, вони виявили заступника начальника штабу військової частини, командира і заступника командира танкової роти і командира взводу, які перебували у стані алкогольного сп'яніння.

"Зазначені офіцери, будучи керівниками під час навчань на полігоні, повинні особисто контролювати дисципліну підлеглих військовослужбовців. Подібне ж порушення порядку несення військової служби могло привести до надзвичайних подій з особовим складом і виникнення інших ризиків", — сказано в повідомленні.

Наголошується, що кожному з офіцерів були окремо складені протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 172-20 КУпАП.

Водночас на Facebook-сторінці оперативного командування "Північ" сказано, що зазначені особи були звільнені з лав ЗС України ще 31 грудня 2018 року.

facebook.com/kommander.nord

Відзначається, що військовослужбовці систематично не дотримувалися умов контракту, порушували військову дисципліну, вживали алкогольні напої у службовий час, за що на них неодноразово складалися адмінпротоколи та проводилися службові розслідування.

Також командування стверджує, що жодних навчань у відповідній військовій частині на полігоні не проводилося.

"Тому горе-вояки не мали під контролем підлеглий особовий склад і не контролювали хід навчань. Порушники перебували в зазначеному місці у зв'язку зі здачею посади і закріпленого за ними майна", — написано в повідомленні прес-служби.

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