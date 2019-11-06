На Чернігівщині браконьєри вбили молодого червонокнижного лося

Червонокнижного лося вбили в перший день полювання на Чернігівщині. Йому було всього лише три роки, а вага сягала трьох центнерів.

Про це повідомляє ТСН. Виявили ще живу тварину інші мисливці, які відразу зателефонували єгерю. Той викликав на місце інциденту поліцію.

Знайшов лося мисливець Микола Семенченко разом з компанією односельців. В той день в лісі полювали жителі Махновки і Омбиша.

"Ми забрали собак – він ще був живий. І ми пішли звідси", – розповів Семенченко.

З'ясувати, в якій частині лісу випустили кулю, досить важко, адже в 300 метрів від місця, де знайшли лося, межа лісництв. Встановити, з якої рушниці був застрелений лось також поки не вдалося. Зброю, отриману у мисливців, які перебували на місці інциденту, здали на експертизу.

В Україні вбили червонокнижного лося Кореспондент

Нагадаємо, в Україні популяція лосів на межі зникнення, налічується понад 4,5 тисячі особин. За вбивство лося винуватцю загрожує покарання у 130 тисяч гривень штрафу. За цей рік на Чернігівщині було вбито чотири лося, жоден браконьєр не був покараний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні в Україні офіційно заборонили вбивати лося, повернувши його в європейську Червону книгу.

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