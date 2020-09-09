На Черкащині жінку підозрюють в удушенні однорічного сина

Obozrevatel Розслідування 11:27, 9.09.2020 Оновлено: 11:33, 9.09.2020

У Чорнобаївському районі Черкаської області 8 вересня затримали 28-річну жінку, яку підозрюють у вбивстві однорічного сина.

Як розповіло OBOZREVATEL джерело в правоохоронних органах, попередньо, в момент злочину вона перебувала у стані алкогольного сп'яніння.

"Близько 2 години дня до Чорнобаївської районної лікарні в непритомному стані з порушенням дихання доставили однорічну дитину. На шиї малюка були виявлені сліди задушення. Незважаючи на зусилля лікарів, він помер", – зазначив співрозмовник.

Наразі з жінкою спілкуються слідчі, відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (Вбивство) Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Харківщині в селі Смирнівка в кар'єрі знайшли мертвим 14-річного хлопчика, якого засипало піском.

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