На Черкащині трапилася аварія з автобусом: три жертви

На виїзді з смт Чорнобай Черкаської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю Daewoo Lanos і рейсового автобуса "Богдан".

Як повідомляє пресслужба поліції, в результаті зіткнення водій і двоє пасажирів легкового автомобіля загинули.

Крім того, один пасажир легковика та восьмеро пасажирів автобуса отримали ушкодження різного ступеня тяжкості.

ДТП на Черкащині Пресслужба поліції

ДТП на Черкащині Пресслужба поліції

ДТП на Черкащині Пресслужба поліції

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 серпня в Дніпрі зіткнулися вантажівка і карета швидкої допомоги. Через удар автомобіль медиків перевернуло і відкинуло на узбіччя.

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