Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

На Черкащині трапилася аварія з автобусом: три жертви

2.5т Читати матеріал російською

На виїзді з смт Чорнобай Черкаської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю Daewoo Lanos і рейсового автобуса "Богдан".

Як повідомляє пресслужба поліції, в результаті зіткнення водій і двоє пасажирів легкового автомобіля загинули.

Крім того, один пасажир легковика та восьмеро пасажирів автобуса отримали ушкодження різного ступеня тяжкості.

ДТП на Черкащині

ДТП на Черкащині

Пресслужба поліції

ДТП на Черкащині

ДТП на Черкащині

Пресслужба поліції

Новини
Їхав на "жовте" світло: в Києві трапилася масштабна ДТП з постраждалими. Фото і відео
ДТП на Черкащині

ДТП на Черкащині

Пресслужба поліції

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 серпня в Дніпрі зіткнулися вантажівка і карета швидкої допомоги. Через удар автомобіль медиків перевернуло і відкинуло на узбіччя.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна Черкаси
Тег
ДТП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
3
Смішно
2
Цікаво
9
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...