У місті Тальне Черкаської області 38-річний чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку.
Він був у стані алкогольного сп’яніння, написали "Факти".
Як повідомила пресслужба поліції Черкаської області, за фактом вчинення сексуального насильства відносно малолітньої дитини відкрили кримінальне провадження.
На Черкащині п’яний чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку. Ілюстрація
Чоловіку оголосили підозру у вчиненні правопорушення передбаченого частиною 4 статті 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком 60 діб.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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