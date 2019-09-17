У місті Тальне Черкаської області 38-річний чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку.

Він був у стані алкогольного сп’яніння, написали "Факти".

Як повідомила пресслужба поліції Черкаської області, за фактом вчинення сексуального насильства відносно малолітньої дитини відкрили кримінальне провадження.

На Черкащині п’яний чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку. Ілюстрація

Чоловіку оголосили підозру у вчиненні правопорушення передбаченого частиною 4 статті 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком 60 діб.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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