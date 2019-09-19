Біля міста Сміла (Черкаська область) на території закинутого військового полігону знайшли тіла двох чоловіків з ознаками насильницької смерті.
Обом загиблим було близько 30 років. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
На їхніх тілах виявили гематоми та садна, а на одному з трупів – слід від пострілу. Поруч правоохоронці побачили сліди боротьби.
На Черкащині на закинутому полігоні знайшли два трупи
Тіла передали на експертизу. Будуть встановлюватися причини смерті та особи загиблих.
Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
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