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19 вересня • оновлено в 15:43
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/ Розслідування

На Черкащині на закинутому полігоні знайшли два трупи

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Біля міста Сміла (Черкаська область) на території закинутого військового полігону знайшли тіла двох чоловіків з ознаками насильницької смерті.

Обом загиблим було близько 30 років. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

На їхніх тілах виявили гематоми та садна, а на одному з трупів – слід від пострілу. Поруч правоохоронці побачили сліди боротьби.

На Черкащині на закинутому полігоні знайшли два трупи

На Черкащині на закинутому полігоні знайшли два трупи

Тіла передали на експертизу. Будуть встановлюватися причини смерті та особи загиблих.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна Черкаси
Тег
вбивство
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Какелы придумали машину времени, что вернула их обратно в 90-е
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Борисс Робот
Борисс Робот
Понтелеймон Кулиш, ты свою шизофрению называешь машиной времени...??? весьма оригинально как для козловатника...
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