Біля міста Сміла (Черкаська область) на території закинутого військового полігону знайшли тіла двох чоловіків з ознаками насильницької смерті.

Обом загиблим було близько 30 років. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

На їхніх тілах виявили гематоми та садна, а на одному з трупів – слід від пострілу. Поруч правоохоронці побачили сліди боротьби.

На Черкащині на закинутому полігоні знайшли два трупи

Тіла передали на експертизу. Будуть встановлюватися причини смерті та особи загиблих.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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