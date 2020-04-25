На Черкащині меру вручили підозру: трапилася сутичка з копами. Відео

У Смілі (Черкаська область) секретар міськради Віктор Федоренко влаштував сутичку з поліцейськими.

Інцидент трапився 24 квітня під час вручення підозри меру міста Олексію Цибку, передає "18000".

Так, прокуратура вручала Цибку підозру в штучному створенні перешкод у роботі депутатів. Відзначається, що в жовтні 2018 року мер скликав сесію, повідомивши про це лише частину депутатів.

Олексію Цибку вручили підозру Ілюстрація

На засіданні не було кворуму: прийшли 16 депутатів з обов'язкових 19. У такому складі сесія прийняла рішення про надання енергопослуг одному з підприємств області. Щодо такої структури відкритий ряд кримінальних проваджень за фактом розкрадання державних коштів.

Також слідство встановило, що Цибко підробив підписи відсутніх депутатів на позачерговій сесії Смілянської міської ради, прийнявши рішення нібито одноголосно.

Олексій Цибко був обраний міським головою Сміли в 2015 році. У березні 2016 року міська рада висловила йому недовіру. Після цього він звернувся до суду, який поновив його на посаді в березні 2018 року. У листопаді 2018 року адмінсуд Києва знову відсторонив його від посади. У вересні 2019 року Цибко виграв суд і поновився на посаді.

Обережно, відео 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах на корупційному справі попалися чиновники мерії.