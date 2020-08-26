На Черкащині дружина забила до смерті чоловіка

У селі Шубини Стави Лисянського району Черкаської області 56-річна дружина під час сварки забила до смерті 70-річного чоловіка.

Як розповіли OBOZREVATEL у відділі комунікації поліції області, вона завдала близько 10 ударів по голові.

"В результаті отриманих травм чоловік помер на місці. Після цього вона зателефонувала родичам і розповіла про злочин, а також повідомила, що піде топитися", – відзначили в прес-службі.

У поліції додали, що на місці злочину вони виявили тіло чоловіка. Було встановлено, що чоловік і жінка деякий час жили окремо після зради жінки. За день до вбивства, зловмисницю і загиблого бачили разом на вулицях села, вони вирішили відновити відносини.

Джерело в правоохоронних органах уточнило OBOZREVATEL, що за однією з версій, словесний конфлікт, який переріс у бійку, виник після вживання алкоголю. Раніше ні загиблий, ні зловмисниця, в поле зору поліції не потрапляли.

"Для пошуків жінки в місцевому ставку, біля якого знайшли її документи і телефон, були залучені водолази, щоб полегшити пошуки в водоймі спустили воду. Крім того, тривали її пошуки в лісі, так як було припущення, що зловмисниця могла накласти на себе руки, повісившись. В результаті жінку знайшли живою недалеко в кущах, де вона просто ховалася і спостерігала за діями правоохоронців", – уточнили в поліції.

На даний момент зловмисницю затримали в порядку статті 208 КПК України та повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що поліцейські затримали 58-річного чоловіка, який протягом місяця в Черкасах зарізав двох своїх друзів.

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