На Черкащині чоловік розбив голову брату і напав на бригаду "швидкої"

Житель Черкащини під час сварки з братом розбив йому голову. А коли до постраждалого приїхала бригада "швидкої допомоги" – напав на неї.
Як повідомляє в Facebook пресслужба Центру екстреної допомоги у Черкаській області, чоловік відкрив стрілянину біля автомобіля медиків та погрожував гранатою.
Інцидент трапився 6 листопада у селі Ліпляве Канівського району. Місцевий житель вдарив невідомим предметом по голові свого 22-річного брата.
Чоловік напав на бригаду "швидкої допомоги"
Скрін з відео в YouTube
Зі слів водія карети "швидкої", поки фельдшер надавав пацієнту допомогу, винуватець конфлікту стріляв на вулиці з невідомої зброї та погрожував дістати бойову гранату. На місце події викликали правоохоронців.
У секторі комунікацій ГУНП Черкаської області OBOZREVATEL повідомили: коли прибули поліцейські, чоловік тримав у руках шматок пневматичної рушниці, що не є зброєю. Інформація про вибуховий пристрій також не була підтверджена. Натомість встановили: чоловік, який перед тим разом з братом вживав алкоголь і травмував його, поскандалив і з водієм "швидкої".
За агресивну поведінку на нього склали адмінпротокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство).
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві школяр кинув у класі гранату. Свою витівку хлопець зняв на мобільний телефон.
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