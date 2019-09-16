На Буковині трапилося масове отруєння грибами: постраждалі у реанімації

У Вижницькому районі Чернівецької області п’ятеро людей отруїлися грибами. Їх госпіталізували до реанімаційного відділення.

Зокрема, йдеться про трьох дорослих, одну дитину та підлітка, повідомили УНН у департаменті охорони здоров’я Чернівецької області.

Всі госпіталізовані перебували у середньому стані, важких випадків немає.

На Буковині трапилося масове отруєння грибами

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні в Закарпатській області після обіду в ресторані "Сімейний затишок" до лікарні з ознаками харчового отруєння доставили 29 осіб.

У ніч на 16 серпня у селі Верхній Ясенів (Верховинський район, Івано-Франківська область) зі схожими симптомами госпіталізували 13 дітей із Києва, які відпочивали у приватній садибі "Горицвіт".

У понеділок, 2 вересня, в Одеській області 37 людей отруїлися шаурмою. Серед них – 9 дітей.

Пізніше у Києві госпіталізували сімох студентів, які купували шаурму в одному кіоску на вулиці Борщагівській.

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