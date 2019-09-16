Головна Новини
16 вересня • оновлено в 14:47
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На Буковині трапилося масове отруєння грибами: постраждалі у реанімації

544 Читати матеріал російською

У Вижницькому районі Чернівецької області п’ятеро людей отруїлися грибами. Їх госпіталізували до реанімаційного відділення.

Зокрема, йдеться про трьох дорослих, одну дитину та підлітка, повідомили УНН у департаменті охорони здоров’я Чернівецької області.

Всі госпіталізовані перебували у середньому стані, важких випадків немає.

На Буковині трапилося масове отруєння грибами

На Буковині трапилося масове отруєння грибами

Новини
На популярному курорті Туреччини трапилася масова НП із туристами: що відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна Чернівці
Тег
отруєння
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel