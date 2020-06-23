На борту літака МАУ загинули 38 цуценят: усунули одного з директорів

Через загибель 38 цуценят одного з директорів МАУ усунули від роботи

Авіакомпанія МАУ усунула з роботи керівника Дирекції вантажних перевезень і логістики і почала службове розслідування за фактом загибелі 38 цуценят, яких перевозили рейсом Київ-Торонто.

Про це повідомила пресслужба компанії і уточнила, що МАУ наклала ембарго на перевезення тварин повітряними судами В767, починаючи з 19 червня 2020 року. У межах відкритого кримінального провадження Бориспільському відділенню Нацполіціі України передадуть усі документи.

У компанії відзначили, що причину загибелі тварин поки не встановили. Робити висновки про це будуть після отримання офіційних документів із боку уповноважених органів Канади.

"Авіакомпанія МАУ регулярно проходить аудит IOSA щодо стандартів безпеки польотів і стандартів, що регулюють, зокрема, перевезення тварин. Правила перевезення тварин регулюються Live AnimalsRegulations (установкою з правил перевезення тварин LAR) – документом IATA (Міжнародної асоціації повітряного транспорту)", – уточнили в авіакомпанії.

У повідомленні відзначили, що тварини відправлялися вантажовідправниками як комерційний живий вантаж. Усього на рейсі перебувало 559 собак і 89 котів, яких було розміщено в 337 клітках.

"Лише одна тварина летіла з пасажиром. Авіакомпанія регулярно здійснює перевезення тварин на замовлення вантажовідправників до Північної Америки, Канади, Тель-Авіва тощо. Варто додати, що перевезення породистих цуценят, особливо брахіцефалів, до яких належать зокрема й французькі бульдоги, має певні ризики, які знають і розуміють власники цих тварин", – звернули увагу авіаперевізники.

Компанія повідомила, що перевезення такої великої кількості тварин стало можливим, оскільки цей рейс був евакуаційним, і кількість пасажирів на ньому склала 92 з 272 доступних пасажирських крісел. Тому в вантажному відсіку літака B767 були вільні ємності.

У МАУ підкреслили, що стан тварин під час перельоту обумовлений великою кількістю чинників, зокрема умовами їх транспортування й утримання до передання авіакомпанії вантажовідправниками.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту Торонто приземлився український літак компанії МАУ, в якому перевозили понад 500 тварин. Але не всі долетіли живими, загинули 38 цуценят.