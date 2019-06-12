На адмінкордоні з Кримом затримали зрадника України: що відомо

На адмінкордоні з Кримом на КПВВ "Каланчак" затримали 35-річного бойовика незаконного збройного формування "Самооборона Криму".

Як повідомила прес-служба МВС, на підконтрольну Україні територію він повернувся, щоб відновити український паспорт.

Правоохоронці встановили, що в 2014 році чоловік сприяв окупації Росією півострова.

Поліція Криму затримала бойовика

За словами затриманого, він хотів поїхати на заробітки за кордон, а для цього йому знадобився паспорт громадянина України.

Слідчі повідомили бойовику про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності незаконних збройних формувань). Зловмиснику загрожує позбавлення волі до 8 років.

Херсонський міський суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання двох місяців утримання під вартою безальтернативно.

Перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін на сторінці у Facebook додав, що бойовик страждає "частковою амнезією". Під час затримання він почав пояснювати, що став "волонтером" під впливом емоцій, коли побачив поранених із Донецької області, які надходили до Севастополя в лікарню у березні 2014 року.

"Щодо подяки за участь у виконанні бойових завдань, то це ж не він, а його дружина — вона отримала, а його просто записали разом із нею", — зазначив правоохоронець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прикордонники спільно зі Службою безпеки затримали в аеропорту "Бориспіль" терориста "ДНР".

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