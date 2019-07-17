"На 99%": у Мін'юсті розповіли, кому дістанеться скіфське золото

Україна має "шанс 99%" на повернення з Нідерландів унікальної колекції скіфського золота, приналежність якої оскаржують у судах музеї анексованого Криму.

Про це заявив у ефірі ObozTV начальник головного територіального управління юстиції в м. Києві Станіслав Куценко, коментуючи рішення Апеляційного суду Амстердама відкласти винесення остаточного рішення на півроку.

"Суд вимагає більше часу, ніж нам би хотілося, щоб з'ясувати додаткові обставини. Це ті речі, які виходять за межі компетенції України як держави", – зазначив він.

На думку Куценка, затримка є суто формальною.

"Як у нас судді виходять у дорадчу кімнату, аби ухвалювати рішення, також і тут суду необхідний додатковий час для вивчення обставин. Це відповідає їхньому регламенту і вони використовували цю можливість", – пояснив представник Мін'юсту.

"Я впевнений, що в України є всі шанси. В усякому разі, в Міністерстві юстиції над цим максимально працюють. Це доводить наша позиція на міжнародній арені, коли в більшості справ виносяться рішення на користь України, оскільки Росія є країною-агресором", – зазначив Куценко.

На запитання про шанси України на успіх у справі представник Мін'юсту відповів: "Сказав би, що це 99% – майже 100%".

crimea.kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 березня 2019 року суд Амстердама (Нідерланди) розпочав розгляд апеляції музеїв Криму про повернення Україні колекції скіфського золота.

Скіфське золото було вивезене з України у 2013 році і експонувалося в археологічному музеї Алларда Пірсона при Амстердамському університеті у 2013-2014 рр. Для організації виставки частину своїх колекцій надали Національний музей України, Керченський і Бахчисарайський історико-культурні заповідники, Центральний музей Тавриди і заповідник "Херсонес Таврійський". Всього в колекції було 565 музейних експонатів.

У Нідерландах суди вже неодноразово ухвалювали рішення повернути Україні колекцію скіфського золота, проте кримська сторона оскаржила їх.

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