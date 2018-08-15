"На 5 році війни": в Україні розгорівся скандал довкола аптечки для воїнів

В Україні бійцю видали аптечку з індивідуальним перев'язочним пакетом радянських часів і найпростішим набором засобів, яких недостатньо для надання першої медичної допомоги.

Про це написала журналістка Ірина Гук на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши відповідний знімок. Вона нагадала, що в країні йде п'ятий рік війни.

"Це аптечка, яку видано бійцю зараз, у 2018 році. На п'ятому році війни. Два гумові джгути, два ІПП, один з яких радянських часів, пластир, антибіотик. Це саботаж, це нахабно регочуще нам всім в обличчя зло. Безкарне, зручне, угодне та заохочене", - написала журналістка.

У коментарях користувачі перерахували, які компоненти повинна містити індивідуальна аптечка.

"Ножиці-1шт, джгут-турнікет-2шт, бинт 7*14-1шт, Налбук 1шт, пластир-1шт, оклюзійна пов'язка-пара, назофаренгіальная трубка 1шт, маркер-зеленка 1шт, ПІП-1шт, ципрофлоксацин -3 табл.", - написали в мережі.

Деякі припустили, що інформація, яку надала журналістка, є фейком. Це пояснили тим, що вона не вказала підрозділу, в якому видали таку аптечку.

"Фейк", "Якщо в коментарях або описі не з'являться конкретні дані щодо підрозділу і дати видачі - вважати фейком. Тому що суцільна зрада без фактажу - це просто зрада", "Так скажіть підрозділ одразу, а то зрадофілією тхне. Якщо є конкретний підрозділ, то треба з цим розбиратися, а не просто пост писати", "Де видано таку аптечку, ким? Мало інформації, схоже на розгін зрадоньки", - написали в мережі.

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