На 200 км вглиб: США провели зухвалу розвідку на Донбасі і в Криму

Стратегічний безпілотний літальний апарат ВВС США RQ-4B Global Hawk і патрульний протичовновий літак ВМС США P-8A Poseidon в неділю зробили нові розвідувальні польоти у Чорноморського узбережжя окупованого Криму.

Про це свідчать моніторингові дані західних авіаційних ресурсів, передає "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що дальній американський безпілотник з бортовим номером 10-2043, що вилетів у неділю, 25 березня, з авіабази Сігонелла на італійському острові Сицилія, вдень протягом декількох годин курсував від самої заході Криму уздовж його південно-західного і південного узбережжя. Також він досяг узбережжя Краснодарського краю РФ аж до Сочі.

Безпілотник зробив не менше шести прольотів по цьому маршруту з заходу на схід і назад. Політ виконувався на висоті 16 тис. Метрів і швидкості близько 600 км на годину. Часом американський безпілотник наближався до берегів Криму (в районі Севастополя, Алупки і Сочі) і Краснодарського краю (в районі Туапсе) на відстань близько 40 км.

Крім цього, вранці 25 березня цей же безпілотник ВПС США провів другий за останні дві доби багатогодинний політ вздовж лінії розмежування на Донбасі, в ході якого він наближався на відстань приблизно від 40 до 60 км до межує з Луганською областю районам Бєлгородської, Воронезької та Ростовської областей РФ. В той момент, як і під час попередніх польотів, він знаходився над Новопсковського району Луганської області.

З урахуванням можливостей ведення розвідки на глибину понад 200 км американський безпілотник міг спостерігати за всією територією терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР", а також великою частиною території прикордонних областей Росії.

У той же день морський розвідник ВМС США P-8A Poseidon з бортовим номером 169 011, що вилетів з Сицилії, також зробив багатогодинний політ поблизу морських кордонів Криму. Він виконував завдання спочатку на захід від Севастополя над міжнародними водами Чорного моря, а потім у західній частині Криму на висоті 8,6 тис. Метрів.

Як повідомляв "Обозреватель", RQ-4B Global Hawk 24 березня також зробив багатогодинний розвідувальний політ вздовж лінії розмежування на Донбасі. Також США двічі за добу вели розвідку над Донбасом на початку березня.