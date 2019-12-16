"На 100% вигідно Росії": Тука забив на сполох через стіну на Донбасі

Україна, відгородившись стіною від окупованих районів Донбасу, подарує цю територію Росії та дасть Кремлю нові можливості для дестабілізації ситуації.

Про це заявив у ефірі ObozTV колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. За словами Туки, він "категорично проти" повної ізоляції ОРДЛО.

Ексзаступник міністра підкреслив, що з точки зору військової безпеки стіна не дасть позитивного ефекту.

Тука навів приклад стіни на кордоні Ізраїлю й Палестини: "Я був у Ізраїлі, приїхав до Ашдода через 30 хвилин після чергового обстрілу цього містечка. Не рятує жодна стіна від реактивних обстрілів. Це треба тверезо розуміти".

"Жодна стіна, жоден рів, не врятує від "Граду", від "Урагану", від "Точки-У". Жодна стіна не врятує від танків. Якщо буде дано наказ – три хвилини максимум. Або один залп артилерії – і легка броньована техніка пішла по цій стіні. Тому з військової точки зору це абсолютно безглузда ідея ", – підкреслив він.

Колишній замміністра також нагадав, що довжина лінії розмежування на Донбасі – 420 км: "Які ви там рови і стіни збираєтеся будувати?"

Також Тука виступив категорично проти ідеї заблокувати ОРДЛО, "щоб ніякого руху не було".

"Люди, які перетинають лінію зіткнення щомісяця – їх понад мільйон... Протистоянням м'якій силі РФ на окупованому Донбасі абсолютно ніхто не займається. Якщо зараз ще запропонувати відрізати, ми отримаємо те, що має зараз Грузія", – пояснив він і додав, що стіна "на 100%" вигідна Росії.

"Ще одна теза проти стіни – зараз Росія використовує свої ресурси проти України в трьох напрямках – Крим, Донбас і дестабілізація всередині нашої країни. Не треба бути академіком, щоб розуміти, що якщо ресурс на підтримку одного з трьох цих напрямків звільниться, то цей ресурс буде спрямований не на розвиток Криму, або перенаправлення річок Сибіру, або збагачення лісопосадок Підмосков'я. Він буде перенаправлений виключно на фінансування проросійських сил всередині нашої країни і розпалювання ворожнечі", – підкреслив колишній чиновник.

За його словами, "ізолювати окуповану територію – фактично віддати її росіянам".

dsnews.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що зведення стіни на кордоні з окупованими районами Донбасу є останнім планом для України, який може бути застосований лише в разі, якщо всі інші плани не спрацюють.

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