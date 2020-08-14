МЗС України – про вагнерівців: Лукашенко зробив вибір на користь Росії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив вибір на користь Росії, коли видав їй бойовиків приватної військової компанії "Вагнер".

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін. Він уточнив, що Мінськ мав почати екстрадиційну перевірку після передачі документів українською стороною.

"Білорусь є учасницею так званої Мінської конвенції про правову допомогу у кримінальних справах ... Наскільки мені відомо, українська сторона передала відповідні документи на розгляд білоруської сторони – і на підставі цих документів мала бути почата перевірка наявності чи відсутності підстав для екстрадиції ", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білорусь передала Росії затриманих членів приватної військової компанії "Вагнер", в тому числі і тих, які воювали на Донбасі. Йдеться про 32 громадян РФ. Ще один залишився в Білорусі, оскільки він має білоруське громадянство.

Нагадаємо, що бойовики російської ПВК "Вагнер" були затримані в Білорусі 29 липня. Пізніше з'ясувалося, що деякі з них воювали на Донбасі і внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".