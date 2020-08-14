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МЗС України – про вагнерівців: Лукашенко зробив вибір на користь Росії

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Розслідування
1,2 т.
Єнін заявив, що Мінськ мав почати екстрадиційну перевірку

Єнін заявив, що Мінськ мав почати екстрадиційну перевірку. фото 24tv.ua.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив вибір на користь Росії, коли видав їй бойовиків приватної військової компанії "Вагнер".

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін. Він уточнив, що Мінськ мав почати екстрадиційну перевірку після передачі документів українською стороною.

"Білорусь є учасницею так званої Мінської конвенції про правову допомогу у кримінальних справах ... Наскільки мені відомо, українська сторона передала відповідні документи на розгляд білоруської сторони – і на підставі цих документів мала бути почата перевірка наявності чи відсутності підстав для екстрадиції ", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білорусь передала Росії затриманих членів приватної військової компанії "Вагнер", в тому числі і тих, які воювали на Донбасі. Йдеться про 32 громадян РФ. Ще один залишився в Білорусі, оскільки він має білоруське громадянство.

Нагадаємо, що бойовики російської ПВК "Вагнер" були затримані в Білорусі 29 липня. Пізніше з'ясувалося, що деякі з них воювали на Донбасі і внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".

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УкраїнаЧВК ВагнераМіністерство закордонних справ УкраїниЄвген Єнін
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  2. Розслідування