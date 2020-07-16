МВС заявило про "російський контакт" у справі Шеремета

На мотив вбивства журналіста Павла Шеремета міг вплинути його контакт у Російській Федерації.

За даними слідства, за місяць до трагедії він виїздив на територію Росії, заявив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко. Про це повідомляє "РБК-Україна".

"Цей злочин вчинено проти громадянина РФ, іноземця. Який неодноразово бував на території країни-агресора і безпосередньо за місяць до своєї загибелі мав там контакт. Це, на наш погляд, також могло значно вплинути на мотив цього вбивства", – розповів правоохоронець.

Він наголосив, що справу щодо ймовірних виконавців вбивства журналіста вже завершено, а проти замовників розслідування ще триває.

"Слідство продовжує пошук осіб, які підбурювали виконавців свідомо чи несвідомо вчинити вбивство Шеремета", – сказав Шевченко.

Він додав, що правоохоронні органи не перешкоджають стороні захисту підозрюваних знайомитися з матеріалами справи та надають їм всі фото- і відеоматеріали.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета – Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка – продовжать утримувати під вартою на час розгляду справи. Водночас третій обвинуваченій Яні Дугарь міру запобіжного заходу пом'якшили.