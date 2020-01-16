Залучили ФБР: у МВС заявили про розслідування стеження за Йованович

Національна поліція України відкрила кримінальне провадження щодо можливого порушення таємниці телефонних розмов і незаконний збір конфіденційної інформації про колишню послиню США Марі Йованович.
Про це заявив заступник Директора Департаменту міжнародної співпраці та європейської інтеграції МВС Денис Ленець на брифінгу у Києві у четвер, 16 січня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Він розповів, що Палата представників Конгресу США оприлюднила дані про можливе стеження за Йованович і зняття інформації з її електронних гаджетів приватними особами, а також передачі цієї інформації США.
У МВС заявили про розслідування стеження за Йованович
Укрфінформ
"Україна не може залишити без уваги такі незаконні дії на своїй території. Хоча офіційна позиція Києва – не втручатися у внутрішні справи США", – зазначив Ленець.
Після аналізу матеріалів Національна поліція України за фактом їх публікації почала кримінальні провадження за ч. 2 ст. 163 (Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції) і ч. 1 ст. 182 (Незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України.
"Наша мета – оперативно-слідчим шляхом перевірити, чи дійсно був факт порушення українського та міжнародного законодавства. Тоді має бути відповідне реагування. Або ж це була просто бравада і фейк у неформальній бесіді двох громадян США", – додали в МВС.
Крім цього, відповідно до Меморандуму про взаємне співробітництво та обмін інформацією між МВС України і ФБР США, підписаної міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим та директором Федерального бюро розслідувань Крістофером Реєм в квітні, 2018 року, МВС звернулося до ФБР з проханням надати всі матеріали і інформацію про осіб, які можуть бути причетні до цього можливого кримінального злочину.
Також було оголошено, що відкрито провадження стосовно хакерської атаки на фірми Burisma і "Квартал 95". Припускають, що за нею стоять російські спецслужби. Україна звернулася до ФБР із проханням посприяти у розслідуванні. Буде створена міжнародна слідча група.
Нагадаємо, раніше в США злили листування підлеглих Дональда Трампа про стеження за Йованович.
МВС
МВС
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У травні 2019 року США ухвалили рішення відкликати Марі Йованович із посади американської послині в Україні.
Нагадаємо, що Йованович втрапила у гучний скандал із генпрокурором України Юрієм Луценком. Так, він заявив про те, що послиня США під час першої зустрічі нібито надала йому перелік осіб, які не підлягають переслідуванню.
Пізніше генпрокурор зізнався, що списку він не отримував, проте Йованович виявляла інтерес до справи Віталія Каська (ексзаступник Генерального прокурора).
Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування скандальної розмови, що відбулася між президентами США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським і призвела до початку процедури імпічменту в американців.
11 жовтня у Конгресі Йованович заявила, що її забрали з посади в результаті прямого тиску президента Дональда Трампа на Держдепартамент, і відхрестилася від звинувачень його адвоката Руді Джуліані.
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