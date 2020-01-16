Залучили ФБР: у МВС заявили про розслідування стеження за Йованович

Національна поліція України відкрила кримінальне провадження щодо можливого порушення таємниці телефонних розмов і незаконний збір конфіденційної інформації про колишню послиню США Марі Йованович.

Про це заявив заступник Директора Департаменту міжнародної співпраці та європейської інтеграції МВС Денис Ленець на брифінгу у Києві у четвер, 16 січня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Він розповів, що Палата представників Конгресу США оприлюднила дані про можливе стеження за Йованович і зняття інформації з її електронних гаджетів приватними особами, а також передачі цієї інформації США.

У МВС заявили про розслідування стеження за Йованович Укрфінформ

"Україна не може залишити без уваги такі незаконні дії на своїй території. Хоча офіційна позиція Києва – не втручатися у внутрішні справи США", – зазначив Ленець.

Після аналізу матеріалів Національна поліція України за фактом їх публікації почала кримінальні провадження за ч. 2 ст. 163 (Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції) і ч. 1 ст. 182 (Незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України.

"Наша мета – оперативно-слідчим шляхом перевірити, чи дійсно був факт порушення українського та міжнародного законодавства. Тоді має бути відповідне реагування. Або ж це була просто бравада і фейк у неформальній бесіді двох громадян США", – додали в МВС.

Крім цього, відповідно до Меморандуму про взаємне співробітництво та обмін інформацією між МВС України і ФБР США, підписаної міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим та директором Федерального бюро розслідувань Крістофером Реєм в квітні, 2018 року, МВС звернулося до ФБР з проханням надати всі матеріали і інформацію про осіб, які можуть бути причетні до цього можливого кримінального злочину.

Також було оголошено, що відкрито провадження стосовно хакерської атаки на фірми Burisma і "Квартал 95". Припускають, що за нею стоять російські спецслужби. Україна звернулася до ФБР із проханням посприяти у розслідуванні. Буде створена міжнародна слідча група.

Нагадаємо, раніше в США злили листування підлеглих Дональда Трампа про стеження за Йованович.

МВС

МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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