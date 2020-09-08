МВС – про камери на дорогах: число ДТП в Україні знизилося втричі

Завдяки встановленню на дорогах України перших 50 камер автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху, кількість ДТП в таких місцях знизилася втричі.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час брифінгу "100 днів роботи автофото- і відеофіксації порушень ПДР" 8 вересня, передає пресслужба відомства. Водночас у МВС анонсували й новий вид "відловлювання" любителів швидкості на дорогах – "фантомні патрулі".

"Запуск системи був обумовлений високим рівнем порушень правил дорожнього руху в Україні, порівняно з європейськими країнами. З 1991 по 2019 рік загинуло в ДТП 17 495 осіб. А це в десятки разів більше, ніж під час збройної агресії Росії. Минулого року на дорогах України загинуло 3454 особи", – сказав чиновник.

За його словами, запуск системи автофіксації порушень виправдав всі сподівання. Зокрема, після встановлення 50 камер, які нині працюють на території Києва та області, вдалося досягнути вражаючого результату для безпеки на дорогах.

В Україні з 1991 по 2019 рік у ДТП загинуло 17 495 осіб. МВС

Так, на окремих найбільш небезпечних та аварійних ділянках трас кількість аварій зменшилася із 37 до 13, а на деяких ДТП припинилися взагалі.

"Ми порахували, що за 5 років у місцях встановлення камер вдасться уникнути до 500 аварій", – підкреслив Геращенко.

Зі свого боку перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький сказав, що автоматична система фото- і відеофіксації порушень ПДР не має на меті зібрати якомога більше штрафів, а навпаки – створена максимально прозоро та відкрито, щоб кожен водій знав, де ведеться фіксація.

Завдяки камерам на окремих найбільш аварійних ділянках трас кількість аварій зменшилася із 37 до 13. МВС

Він зазначив, що за весь час роботи автоматичної системи, правоохоронці винесли вже 833 849 постанов за наслідками порушень ПДР, із них більше 645 тисяч вже оплачено, водночас до 25 тисяч матеріалів передано до виконавчої служби з метою примусового стягнення штрафу.

Правоохоронці винесли 833 849 постанов за наслідками порушень ПДР. МВС

Наступного року на дорогах державного значення України планують встановити 220 нових автоматичних систем фото- й відеофіксації порушень ПДР, а в подальшому заплановано закупівлю ще 400 комплексів.

Водночас у МВС додали, що поряд із автоматичною повинні працювати й системи фіксації правопорушень у неавтоматичному режимі. Одним із ефективних методів в цьому плані є фіксація порушення правоохоронцями під час руху поліцейського автомобіля.

У 2021-му на дорогах державного значення України планують встановити ще 220 нових автосистем фото- й відеофіксації ПДР. МВС

"У патрульній машині встановлюється прилад, який дозволяє фіксувати правопорушення, які відбуваються довкола поліцейського авто, навіть якщо воно перебуває у русі. Тобто, є можливість зафіксувати порушення швидкості руху автівок, які рухаються в попутному напрямку або зустрічному. Це надає можливість поліцейському бути мобільним та забезпечує додатковий момент превенції порушень. Наразі закуповується 4 тестові програми, тендер вже оголошено. А на майбутню програму 2021-2023 роки закладено купівлю кількасот таких приладів", – розповів Олексій Білошицький.

Олексій Білошицький

Зазначається, що до кінця року на дорогах України з’явиться чотири такі тестові програми, а 300 патрульних автомобілів, обладнані такими системами, – в найближчі декілька років.

"Майбутня система контролю швидкості в Україні складатиметься з декількох частин. Перша – це стаціонарні камери, які встановлені в місцях підвищеної аварійності і про них знають всі водії. Друга – камери, які встановлюють в поліцейські авто. А третя – це камери типу TruCam", – підсумував Геращенко.

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