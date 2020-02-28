Головна Новини
28 лютого • оновлено в 10:00
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

МВС оголосило війну наркоторгівлі в інтернеті: з'явилися подробиці

1.9т
Читати матеріал російською

Міністерство внутрішніх справ посилить боротьбу з розповсюдженням наркотиків через анонімні Telegram-канали та мережу "закладників".

Про це розповів у ефірі ObozTV радник глави МВС Володимир Мартиненко. За його словами, наркоторгівля через Telegram-канали – "дуже велика проблема й біда".

За його словами, у структурі МВС працює нещодавно створений Департамент протидії наркозлочинності, поряд з аналогічним підрозділом у складі Національної поліції.

"Об'єднавши зусилля, зокрема з кіберполіцією, ми працюємо над тим, щоб прибрати "закладників", яких у нас дуже багато розвелося, і написи на будинках з посиланнями на інтернет-ресурси, зокрема на Telegram-канали. Є чатботи для відпрацювання цих Telegram-каналів, для їх блокування тощо. Але дуже важливо не тільки блокувати, але і зробити неможливою подальшу роботу злочинців, щоб вони несли обов'язкове покарання", – підкреслив Мартиненко.

Новини
Під Києвом затримали наркодилерку з Офісу генпрокурора

"Є робота, зокрема з Міністерством охорони здоров'я, щоб відкоригувати моменти, пов'язані з реєстром наркотичних засобів. Цей реєстр затверджується урядовою постановою. Проблема в тому, що коли виникають певні суміші, які не внесені до цієї постанови, їх дуже складно визнати наркотичними засобами і складно прив'язати "закладників" до злочину", – додав він.

Радник глави МВС висловив надію, що в підсумку написів на вулицях з рекламою заборонених речовин стане менше.

МВС оголосило війну наркоторгівлі в інтернеті

czm.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львові затримали оперуповноваженого сектору з боротьби з наркотиками та співробітника поліції, які збували наркотики судимим і залежним людям. А на Черкащині співробітник виправної колонії продава наркотики ув'язненим.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться в будні о 21:00 на ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "наркотрафік" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
наркотрафік Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Володимир Мартиненко
Місце
Україна
Теги
наркотики Міністерство внутрішніх справ України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
4
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Пусть сначала проверят авторов постов на обоссе ,явно они что то курят))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги