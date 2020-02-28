МВС оголосило війну наркоторгівлі в інтернеті

Міністерство внутрішніх справ посилить боротьбу з розповсюдженням наркотиків через анонімні Telegram-канали та мережу "закладників".

Про це розповів у ефірі ObozTV радник глави МВС Володимир Мартиненко. За його словами, наркоторгівля через Telegram-канали – "дуже велика проблема й біда".

За його словами, у структурі МВС працює нещодавно створений Департамент протидії наркозлочинності, поряд з аналогічним підрозділом у складі Національної поліції.

"Об'єднавши зусилля, зокрема з кіберполіцією, ми працюємо над тим, щоб прибрати "закладників", яких у нас дуже багато розвелося, і написи на будинках з посиланнями на інтернет-ресурси, зокрема на Telegram-канали. Є чатботи для відпрацювання цих Telegram-каналів, для їх блокування тощо. Але дуже важливо не тільки блокувати, але і зробити неможливою подальшу роботу злочинців, щоб вони несли обов'язкове покарання", – підкреслив Мартиненко.

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"Є робота, зокрема з Міністерством охорони здоров'я, щоб відкоригувати моменти, пов'язані з реєстром наркотичних засобів. Цей реєстр затверджується урядовою постановою. Проблема в тому, що коли виникають певні суміші, які не внесені до цієї постанови, їх дуже складно визнати наркотичними засобами і складно прив'язати "закладників" до злочину", – додав він.

Радник глави МВС висловив надію, що в підсумку написів на вулицях з рекламою заборонених речовин стане менше.

czm.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львові затримали оперуповноваженого сектору з боротьби з наркотиками та співробітника поліції, які збували наркотики судимим і залежним людям. А на Черкащині співробітник виправної колонії продава наркотики ув'язненим.

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