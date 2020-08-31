МВС надало вагомі докази невинуватості нацгвардійця Марківа: всі деталі

Керівництво Міністерства внутрішніх справ України оприлюднило результати розслідування вбивства італійського журналіста Андреа Рокеллі та російського перекладача Андрія Миронова під Слов’янськом у травні 2014 року.

На брифінгу за участю глави МВС Арсена Авакова були представлені вагомі докази невинуватості нацгвардійця Віталія Марківа, звинуваченого у вбивстві Рокеллі та Миронова і засудженого в Італії (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема слідчий МВС Максим Цицкарідзе повідомив, що експерти встановили відсутність причинно-наслідкового звязку між діями військових, в тому числі Марківа, і загибеллю журналіста Рокеллі, а також умислу на такі дії.

Під час допитів встановлено чітку позицію Марківа на горі Карачун лівіше телевежі. Встановлено, що відстань між позицією нацгвардійця і місцем загибелі Рокеллі та Миронова – 1 км 760 м. У Марківа була виключно стрілецька зброя. Місце загибелі було поза зоною спостереження і українським захисником взагалі не проглядалось.

Французький журналіст Вілльям Рогулон надав свідчення Нацполіції Франції, що по них стріляли з автоматів, а пізніше з мінометів. Він бачив терористів "ДНР" з автоматами в руках.

Місцевий житель, що проходив повз, також підтвердив, що стріляти почали "ДНР" із території заводу "Зевс".

Під час слідчого експерименту перевірено відстань, з якої міг стріляти і Марків, і терористи "ДНР" з території заводу. Підтверджено, що на відео Рогулона чути постріли ближче, ніж перебував Марків.

За словами Авакова, Марків був позбавлений права на захист, жодного разу італійські правоохоронці не приїжджали до України.

"Рокеллі загинув від мінометних осколків, а у Марківа був лише автомат. Це неможливо...", – зазначив він.

Глава МВС розповів хронологію подій: троє іноземних журналстів прийшли знімати бронепотяг, їм це дозволили терористи. Вони поїхали, незважаючи на заборону посла Італії в Україні.

"Там вони почали фотографувати і по них почали стріляти з боку заводу "Зевс". Там були терористи з автоматами, почався мінометний вогонь. Міномети були у терористів, вони неодноразово показували їх там, стріляючи по ЗСУ", – підкреслив Аваков.

Він додав, що українське слідство знайшло низку важливих свідків, з показань яких чітко видно невинуватість Марківа.

У свою чергу, Цицкарідзе заявив, що у справі допитали 70 свідків, 20 з яких знаходилося на місці подій під час обстрілу.

"Проведено 7 слідчих експериментів, а також 5 додаткових оглядів місця події", – зазначив він.

Нагадаємо, 25 травня 2014 року у районі залізничного переїзду в селі Андріївка під час мінометного обстрілу загинули громадянин Італії Андреа Роккеллі (фотокореспондент) і громадянин РФ Андрій Миронов (перекладач).

Громадянин України, водій таксі, який підвозив групу, і громадянин Франції Вільям Рогелон (позаштатний фотограф агентства Wostok press) отримали поранення.

За інформацією слідства, Роккеллі і Рогелон в супроводі Миронова прибули на територію України без належного оформлення перетину кордону і не оформляли акредитацію в СБУ для здійснення професійної журналістської діяльності в зоні проведення АТО.

У район залізничного переїзду біля села Андріївка вони прибули на таксі Daewoo Nexia з метою проведення фотозйомки району, що напередодні зазнав артилерійського обстрілу.

Що стосується Віталія Марківа, встановлено, що він разом зі своїм підрозділом перебував на горі Карачун в оточенні терористів, маючи в своєму розпорядженні тільки стрілецьке озброєння.

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