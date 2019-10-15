Муженко розповів, що насправді трапилося в Іловайську

Рішення про проведення операції в Іловайську було ухвалено з ініціативи МВС на одній із нарад. На ній були присутні майже всі керівники силових структур і політичне керівництво держави.

Про це заявив колишній начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко, передає 24 канал. Він додав, що Іловайськ спочатку не був стратегічним об'єктом.

Муженко зазначив, що звільнення Іловайська – це більше операція добровольчих підрозділів і підрозділів МВС за підтримки й забезпечення Збройних сил.

"Склад практично всіх підрозділів МВС, які були задіяні в цій операції, не підкорявся штабу АТО. Ми і де-факто, і де-юре не мали права віддавати якісь розпорядження і здійснювати управління. Тобто давати команди й вимагати якихось дій", – розповів він.

Ексначальник Генштабу ЗСУ додав, що все відбувалося у рамках оперативної групи, створеної на чолі з генералом Хомчаком. За його словами, в період 24-25 серпня відбулося вторгнення російських регулярних військ. Тоді виникла проблема виведення українських підрозділів, і глава РФ Володимир Путін запропонував вихід через "зелений коридор".

"Я отримав відповідні вказівки від президента України щодо проведення переговорів із військовим керівництвом Росії щодо узгодження умов, способів, а також маршрутів виходу під відповідні гарантії", – розповів Муженко.

"Обговорювалося декілька умов: вихід під гарантії, з технікою та озброєнням. Але вночі на мене вийшов перший заступник начальника Генштабу РФ генерал Богдановський, сказавши, що умова одна: можуть дозволити вихід, тільки якщо техніку й озброєння залишимо. Ми на ці умови погодитися не могли. І не погодилися узагалі", – підкреслив він.

За словами Муженка, незважаючи на те, що військові повинні були виходити з оточення у ніч із 28 на 29 серпня о 3:00, відведення довелося перенести на ранок, оскільки Хомчак не встиг зосередити всі підрозділи у вихідних районах.

На початковому етапі виходу колони супроводжували російські військовослужбовці на російській техніці.

"Супроводжувалися приблизно десь до першої третини маршруту. Після того вони відійшли і наші підрозділи вже самостійно пересувалися визначеними маршрутами", – пояснив Муженко.

Він підкреслив, що це були покроково узгоджені маршрути, за координатами, саме для виходу під гарантії.

"Але з незрозумілих мені причин уже вдень (початок руху був приблизно о 8:30) було ухвалено рішення про вихід саме за тими маршрутами. І засідки, в які потрапили наші підрозділи, призвели до великих втрат", – розповів Муженко.

Бої за Іловайськ Liga

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генерал попередив про "другий Іловайськ" через відведення сил на Донбасі.

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