Протягом довгих років Росія намагалася переконати Україну в тому, що її головним ворогом в Криму нібито є кримські татари.
Більш того, країна-агресорка до окупації півострова навіть проводила спільні навчання із ЗСУ, легендою яких був розгром терористичних баз кримчаків у горах. Про це розповів журналіст Айдер Муждабаєв в інтерв'ю для програми Яніни Соколової "Рандеву" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Проблема української політики в Криму була така: будь-яка попередня влада вважала все-таки росіян братами, а кримських татар ворогами. Є інтерв'ю військових – вони навчання проводили з ліквідації терористичних баз кримських татар в горах Криму спільно з Чорноморським флотом Російської Федерації. Ось до чого готувалися – не до анексії за допомогою цього флоту і військових баз, а готувалися знищувати неіснуючі бази неозброєних кримських татар в якихось горах", – розповів він.
Кримські татари
etcetera.media
Муждабаєв додав, що цьому передувала масована пропаганда про слов'янську єдність і нібито виняткову ворожість кримських татар.
"Пропаганда була така: ну хто такий татарин? Це кривоногий чувак, який з Монголії на коні прискакав і перше його бажання – це зарізати слов'янина. Тому слов'яни, пострадянські хлопці повинні триматися разом проти цих "чурок". Така пропаганда була завжди", – обурився Муждабаєв.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше в мережі були опубліковані фото скандального підручника російських окупантів, в якому стверджувалося, що кримські татари нібито "зустрічали гітлерівців букетами, пригощали фруктами і вином, бачачи в них "визволителів".
Після скарг кримських татар окупаційна "влада" анексованого Криму вирішила прибрати з підручника історії скандальну главу.
Сам підручник з бібліотеки не вилучили, а тільки вирізали ножицями главу про співпрацю кримських татар з гітлерівцями.
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