Протягом довгих років Росія намагалася переконати Україну в тому, що її головним ворогом в Криму нібито є кримські татари.

Більш того, країна-агресорка до окупації півострова навіть проводила спільні навчання із ЗСУ, легендою яких був розгром терористичних баз кримчаків у горах. Про це розповів журналіст Айдер Муждабаєв в інтерв'ю для програми Яніни Соколової "Рандеву" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Проблема української політики в Криму була така: будь-яка попередня влада вважала все-таки росіян братами, а кримських татар ворогами. Є інтерв'ю військових – вони навчання проводили з ліквідації терористичних баз кримських татар в горах Криму спільно з Чорноморським флотом Російської Федерації. Ось до чого готувалися – не до анексії за допомогою цього флоту і військових баз, а готувалися знищувати неіснуючі бази неозброєних кримських татар в якихось горах", – розповів він.

Кримські татари etcetera.media

Муждабаєв додав, що цьому передувала масована пропаганда про слов'янську єдність і нібито виняткову ворожість кримських татар.

"Пропаганда була така: ну хто такий татарин? Це кривоногий чувак, який з Монголії на коні прискакав і перше його бажання – це зарізати слов'янина. Тому слов'яни, пострадянські хлопці повинні триматися разом проти цих "чурок". Така пропаганда була завжди", – обурився Муждабаєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше в мережі були опубліковані фото скандального підручника російських окупантів, в якому стверджувалося, що кримські татари нібито "зустрічали гітлерівців букетами, пригощали фруктами і вином, бачачи в них "визволителів".

Після скарг кримських татар окупаційна "влада" анексованого Криму вирішила прибрати з підручника історії скандальну главу.

Сам підручник з бібліотеки не вилучили, а тільки вирізали ножицями главу про співпрацю кримських татар з гітлерівцями.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!