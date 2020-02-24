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24 лютого • оновлено в 16:14
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Муждабаєв розповів, як Росія зіштовхувала українців із кримськими татарами

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Протягом довгих років Росія намагалася переконати Україну в тому, що її головним ворогом в Криму нібито є кримські татари.

Більш того, країна-агресорка до окупації півострова навіть проводила спільні навчання із ЗСУ, легендою яких був розгром терористичних баз кримчаків у горах. Про це розповів журналіст Айдер Муждабаєв в інтерв'ю для програми Яніни Соколової "Рандеву" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Проблема української політики в Криму була така: будь-яка попередня влада вважала все-таки росіян братами, а кримських татар ворогами. Є інтерв'ю військових – вони навчання проводили з ліквідації терористичних баз кримських татар в горах Криму спільно з Чорноморським флотом Російської Федерації. Ось до чого готувалися – не до анексії за допомогою цього флоту і військових баз, а готувалися знищувати неіснуючі бази неозброєних кримських татар в якихось горах", – розповів він.

Кримські татари

Кримські татари

etcetera.media

Муждабаєв додав, що цьому передувала масована пропаганда про слов'янську єдність і нібито виняткову ворожість кримських татар.

"Пропаганда була така: ну хто такий татарин? Це кривоногий чувак, який з Монголії на коні прискакав і перше його бажання – це зарізати слов'янина. Тому слов'яни, пострадянські хлопці повинні триматися разом проти цих "чурок". Така пропаганда була завжди", – обурився Муждабаєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Анексія Криму російська пропаганда
Особи
Айдер Муждабаев Яніна Соколова
Місце
Україна
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-от такого сам заскулишь
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