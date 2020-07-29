У Криму 3-річний Муса Сулейманов загинув внаслідок злочину, – Чійгоз

Смерть 3-річного Муси Сулейманова в Криму – наслідок злочину, який розпочався на півострові в момент окупації.

Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловив народний депутат від партії "Європейська солідарність", заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чійгоз. "В Крим з окупацією прийшов жах, у всі аспекти життя", – заявив він.

За його словами, населення півострову перебуває у стані постійного стресу. "Для Росії це нормальний спосіб життя останні 20 років, а для Криму це дуже змінило ситуацію", – сказав нардеп.

Він нагадав, що на сьогоднішній день близько сотні кримчан перебувають в російських колоніях. "Це батьки, у яких є по 5-7 дітей. І з цими дітьми мати залишається одна. Звісно, виникає багато проблем, пов’язаних з тим, що з ними немає батька, немає годувальника", – пояснив Чійгоз.

За його словами, намагання окупаційної влади звинуватити у смерті дитини матір може бути відповіддю на те, що десятки тисяч її співвітчизників згуртувалися заради допомоги родині. "Так було завжди. Наші завжди гуртуються у важкі часи, це допомагає їх пережити", – зазначив нардеп.

Як писав OBOZREVATEL, у селищі Строгонівка Сімферопольського району Криму два дні шукали зниклого трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова Мусу, на третій – хлопчика знайшли мертвим у зливний ямі біля свого будинку. За версією підконтрольної Росії поліції, дитина потонула.