У Криму тисячі людей шукають 3-річного сина політв'язня: що відомо про результати. Фото і відео

Розслідування 00:01, 26.07.2020

У селі Строганівка під окупованим Сімферополем тривають пошуки зниклого 3-річного Муси, сина політв'язня Руслана Сулейманова.

До операції долучилися понад тисячу людей, пише "Крим.Реалії" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Вночі було близько від 4000-5000 осіб. Вдень близько 2000. Це дані, які повідомляли координатори: "Ліза Алерт" нумерує учасників", – сказано в повідомленні.

Для пошукових команд обладнали польову кухню, люди підвозять велику кількість продуктів.

Допомогти знайти дитину вирішили тисячі людей.
Facebook / Кримська солідарність
Допомогти знайти дитину вирішили тисячі людей.
Facebook / Кримська солідарність

Нагадаємо, батько дитини Руслан Сулейманов був затриманий співробітниками ФСБ в березні 2019 року за звинуваченням в приналежності до ісламської партії Хізб ут-Тахрір, визнаної в Росії терористичною, але вільно діючу в Україні і більшості європейських країн. 18 липня 2019 року Європейський парламент прийняв резолюцію з закликом до Росії звільнити всіх незаконно утримуваних українських в'язнів, включаючи Сулейманова.

Штаб пошукової групи.
Facebook / Кримська солідарність
Муса Сулейманов.
Крим 24
Скріншот
Скріншот
Волонтери.
Facebook / Кримська солідарність
Пошуки хлопчика.
Facebook / Кримська солідарність
Пошуки хлопчика.
Facebook / Кримська солідарність
До пошуків приєдналися багато людей.
Facebook / Кримська солідарність
До пошуків приєдналися багато людей.
Facebook / Кримська солідарність
Штаб.
Facebook / Кримська солідарність
На місці НП працюють "правоохоронні органи" окупантів.
Facebook / Кримська солідарність
Пошуки хлопчика.
Facebook / Кримська солідарність
Пошуки хлопчика.
Facebook / Кримська солідарність
Волонтери доставляють воду.
Facebook / Кримська солідарність
Пошуки хлопчика.
Facebook / Кримська солідарність
Двір, де проживає зникла дитина.
Facebook / Кримська солідарність

Як писав OBOZREVATEL:

  • Трирічний хлопчик зник 24 липня в селищі Строганівка Сімферопольського району в окупованому Криму.

  • До пошуків підключилися кінологи, співробітники "поліції" і представники "МНС" окупантів, допомагають місцеві жителі.

  • Останній раз Мусу Сулейманова бачили близько 17:00 в пісочниці біля будинку. Його мама розповіла, що ненадовго зайшла в будинок, а коли повернулася, то дитини вже не було.

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